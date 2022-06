Cosa fare con l'ex camera dei bambini?

È il momento che la maggior parte dei genitori vivono con gioia mista a tristezza e paura. I bambini sono diventati grandi e hanno ormai lasciato il nido. E adesso? Che ne sarà della loro stanza? La terremo così, in memoria della loro eterna adolescenza, oppure potremmo pensare ad qualche altro utilizzo intelligente di un così grande spazio?

Prima di dare qualche suggerimento su qualche possibile riutilizzo della stanza, vorremo fornire altri consigli:

1. Per non far sentire i nostri figli degli ospiti indesiderati, qualora si decidesse di ristrutturare la loro camera, sarà bene pensare ad un'altra stanza dove ospitarli, magari per il weekend o le vacanze.

2. Che cosa accade ai mobili? Si possono utilizzare per arredare la camera del figlio più piccolo. Il resto potrebbe trovare spazio in casa. Come ultima soluzione, per evitare di accumulare cose inutili in garage, perché non venderli attraverso siti di e-commerce oppure annunci online?

3. Quale funzione deve avere quella camera in futuro? I genitori che intendono fare questo passo dovranno chiedersi come sarà la loro vita ora che non devono badare più ai figli tutti i giorni. Si vuole fare più sport? Dedicarsi ad un nuovo hobby? Si vorrebbero organizzare più cene a casa? Ogni quesito genera soluzioni.