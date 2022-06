La perla di Bracciano

Il progetto di oggi ci porta sulle rive di uno dei bacini più belli d'Italia: il lago di Bracciano. Per chi fosse poco ferrato in geografia, ricordiamo che il Lago di Bracciano si trova in Lazio ad una manciata di chilometri dalla Capitale; si tratta di un bacino di origine vulcanica e, guardandolo dall'alto (ma anche girandogli attorno) si può notare la sua particolare forma circolare. Il Lago di Bracciano è forse uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese, tanto che molti vip hanno voluto il castello situato nel comune di Bracciano, come sfondo per le loro nozze, primo fra tutti il divo hollywoodiano Tom Cruise.

Oggi ci troviamo quindi davanti ad un progetto davvero suggestivo, che ci farà venir voglia di fare una gita sul lago più bello del centro Italia, pronti a rimanere estasiati?