Dock52: da garage ad accogliente appartamento

Oggi torniamo a Bologna per osservare da vicino il lavoro svolto in un garage nel centro del capoluogo emiliano. Garage che è stato trasformato in uno splendido appartamento a metà tra l'industrial e l'underground. L'abitazione, chiamata Dock52, non vuole essere solo una casa, ma un vero e proprio laboratorio dell'abitare moderno. La residenza, per la precisione, si trova in via del Porto, a pochi passi dalla galleria di arte moderna, MamBO.

Il progetto sviluppato da LAPRIMASTANZA, collettivo di professionisti che si occupa di progettazione architettonica, urbanistica, paesaggistica, grafica e design, riguarda per l'appunto la trasformazione di uno spazio adibito ad autorimessa, ad unità abitativa vera e propria studiata per accogliere una giovane coppia.