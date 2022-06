Mini Appartamento con Tutto in Soli 28 mq

La cura dei dettagli è tutto, in ogni caso, a maggior ragione in un piccolo spazio. In questo caso troviamo tantissimi punti di pregio: dalla libreria alle spalle del divano, che arreda il soggiorno con i libri, rendendolo più personale, alle candele sul tavolino, passando per l'opera d'arte in legno alla parete. Più si osserva la fotografia, più si notano dettagli!