Quali armadi scegliere quando il corridoio è piccolo?

Ci piacerebbe ricavare un piccolo angolo studio nel nostro corridoio, ma le sue dimensioni non ci sembrano sufficientemente ampie? Il secretaire potrebbe essere la soluzione che fa per noi: si tratta infatti di un particolare mobile con ante a ribalta, molto diffuso negli anni '60 e '70, che contiene in sé tutto il necessario per realizzare un comodo spazio attrezzato in cui studiare o lavorare. Oltre a pratici vani contenitori in cui potremo conservare documenti e materiale per l'ufficio, il secretaire è infatti dotato di un comodo piano di lavoro a scomparsa. Basterà perciò un semplice gesto et voilà, ecco che all'occorrenza il nostro piccolo mobile potrà trasformarsi in una strategica scrivania, come vediamo in questo elegante esempio di ispirazione vintage, fornito addirittura di capienti scaffali in cui riporre stampante e computer!