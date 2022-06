Un appartamento dal tocco speciale

L’appartamento, situato in un antico palazzo signorile, conserva alcuni tratti caratteristici, come l’elegante parquet a spina di pesce che si estende per tutta casa, e i romantici gessolini che ricoprono il soffitto di gran parte delle stanze. Per il resto, si è cercato di dare alla casa un impronta contemporanea e razionale, con qualche retaggio classico ma estremamente pratica e funzionale. Ci troviamo nella sala da pranzo, a ridosso di un grande tavolo con il piano in marmo, circondato da sedie decisamente di stile classico. Alle sue spalle, invece, una moderna libreria dal design essenziale si estende lungo tutta la parete, proseguendo anche sulla parete attigua in una versione differente. Grazie a dei sottili pannelli scorrevoli, infatti, la libreria viene completamente celata.