6 idee eccezionali per il pavimento in corridoio

Le piastrelle ceramiche sono la tipologia di materiale per pavimentazioni più diffusa in Italia e nella maggior parte dei paesi occidentali. Le piastrelle garantiscono grande resistenza e versatilità estetica e sono disponibili sul mercato in un'amplissima gamma di varianti di formato, colore e finiture. L'uso della piastrella tende ad assimilare il corridoio a una stanza, arricchendone l'immagine. Per contro in alcuni casi può contribuire a contrarre la percezione delle dimensioni dell'ambiente. Per ovviare a tale inconveniente sarà opportuno installare piastrelle di grandi formati (oggi proposti da molte aziende produttrici) e in tonalità cromatiche chiare. Nell'immagine: un corridoio finito con un pavimento in piastrelle d'epoca, appartenente a un progetto di ristrutturazione di un immobile di inizio novecento firmato dallo Studio Peveri di Milano.