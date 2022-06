6 passi per rendere luminosa una stanza senza finestre

Per quanto riguarda la scelta delle superfici, ardua impresa si prospetta anche questo prossimo step. Per non appesantire l'ambiente che di per sè fatica a trasmettere luce, sarà quindi opportuno evitare piastrelle ceramiche decorative o con pattern molto articolati, preferendo di gran lunga un parquet in legno chiaro, che grazie alla naturale lucentezza riesce a riflettere e schiarire la stanza. Il soffitto chiaro e le pareti chiare contribuiscono poi a rendere tutto ancor più spazioso almeno in apparenza, ma se proprio non si vuole rinunciare ai colori, si potrà optare per stenderli sui muri più lunghi, come nel caso di questo corridoio dal gusto eclettico. I mobili sono un altro fattore da curare proprio per non incappare in spiacevoli risultati. Un arredamento chiaro e poco invasivo renderà il gioco meno duro e aiuterà di certo a creare visivamente ampiezza. Utile utilizzare anche mobili ton sur ton, ad esempio, bianchi, se abbiamo a che fare con pareti bianche.