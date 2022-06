Due mini appartamenti in soli 50 mq

A Madrid, un vecchio appartamento di soli 50 metri quadrati nel centro è stato ristrutturato in due mini appartamenti accattivanti, luminosi e molto funzionali: un progetto che ci ha conquistati per l'intensità dei suoi colori e il calore degli interni.

Scopriamo dunque passo dopo passo come ottenere due diversi appartamenti in una casa singola, con un occhio di riguardo al design ma senza lasciare da parte l'aspetto progettuale. Ecco in breve alcune delle chiavi di questa ristrutturazione: 1. travi di legno dipinte di bianco; 2. un attico a cui si accede da una scala in legno; 3. un utilizzo intenso e audace del colore.

Andiamo a scoprirne insieme i dettagli.