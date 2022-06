La luminosità delle tenebre

Quando i proprietari hanno acquistato questa casa si sono resi conto che qualcosa non andava: come può un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di fronte al Aljarafe (Spagna) essere così buio? In un piano alto come questo, qualunque sia la sua ubicazione, la luce dovrebbe essere un requisito, non un extra. Il problema non era altro che la sua struttura strana, oltre che un arredo assolutamente non consono alla posizione. L' alloggio era infatti diviso in maniera che la luce non filtrasse adeguatamente e quindi, prima di abitarci, era necessaria una ristrutturazione globale in modo da risolvere questo tremendo problema. Oggi vogliamo quindi scoprire passo dopo passo la nuova vita di questa casa attraverso le fotografie scattate da Javier Orive .