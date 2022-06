Una casa prefabbricata per il sogno di una vita

Come in qualsiasi moderna casa di nuova costruzione, l'ambiente è-stato curato in ogni dettaglio. Lo scheletro in acciaio distribuisce il peso in modo uniforme in 12 colonne, eliminando la necessità delle classiche fondamenta.

L'esposizione a sud e le finestre ad alte prestazioni termo isolanti permettono che il riscaldamento della casa dipenda in gran parte dall'energia solare; su richiesta sono inoltre state aggiunte diverse tecnologie ecocompatibili: il tetto verde, la raccolta dell'acqua piovana e la pompa di calore ad aria. Tutti questi elementi, in coppia con le luci a LED, i moderni elettrodomestici classe A+, assicurano di fare la propria parte per il bene dell'ambiente, mentre le bollette rimangono sempre su livelli molto bassi.