Stessa casa, tre generazioni diverse

Il progetto di oggi ci porta a Girona, in Spagna e tratta della casa per le vacanze di un'intera famiglia di tre generazioni differenti. La committenza si è affidata all'esperienza dello studio Bellafilarquitectes per la realizzazione di una residenza estiva in cui tutta la progenie potesse trascorrere il tempo insieme, avendo anche la possibilità di ritagliarsi la propria privacy. La grande villa appoggia su un ettaro di terreno situato alla periferia della città spagnola che comprende anche alberi e un grande giardino delimitato da fossi. La tranquillità è assicurata, così come il paesaggio mozzafiato che si apre su colline e prati verdi, la villa appare perfettamente inserita in questo ambiente, nonostante la sua particolarissima forma…