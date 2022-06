Ristrutturazione Appartamento di Stile a Roma

È forse arrivato il momento di ristrutturare e arredare casa! Oggi, per cercare un po’ d’ispirazione, andiamo sulle rive del Tevere, ma non a Roma, bensì in prossimità della valle della Riserva naturale di Nazzano. I lavori condotti dallo Studio di Architettura Zuppello hanno riguardato l’esterno con il riposizionamento dell’ingresso principale, prima laterale rispetto al corpo dell’edificio. Quello però che più ci è piaciuto di questo progetto si trova negli interni che ora vedremo in dettaglio.