La cascina si reinventa

Il soppalco si affaccia sulla living, un ambiente molto luminoso con le vetrate che danno direttamente sul giardino. L'arredamento è in stile moderno, ma si accosta con semplicità agli infissi e alle travi in legno del soffitto. Poco più in là, l'ex ricovero attrezzi è stato trasformato in una cucina con ripostiglio e dispensa.