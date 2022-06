Top 5 – Aria fresca tra bianco e trasparenze

Puntuale come un orologio svizzero, ecco il nostro appuntamento della domenica con il meglio di homify scelto direttamente da voi! Siamo sempre più vicini all’estate e se non avete già deciso qualcosa, questo è il periodo dove si aprono conversazioni, si inviano messaggi infiniti e si ricevono chiamate spesso indesiderate per organizzare queste 2 settimane importantissime. I nostri progetti seguono il cambiamento delle stagioni ed infatti, come per magia, ci troviamo ad avere a che fare con articoli che riguardano ambienti all’aperto, ma non solo. Questa settimana non vi siete di certo fatti mancare 2 interior spettacolari e 2 trasformazioni da lasciare senza fiato. In ordine di preferenza, iniziamo questo nuova classifica…