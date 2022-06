Art deco? Perché non in cucina!

Modelli semplici e audaci in bianco e nero possono anche essere intesi come Art Deco, e in questa piccola cucina con zona pranzo, tutto quello che serve per dare un tocco deco è caricare l'ambiente con legno ed elementi decorativi fastosi che richiamano le forme eleganti degli anni '20. Proprio come la casa del grande Gatsby, questo spazio è raffinato e realizzato con un perfetto mix di bianco e nero.