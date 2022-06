Come posso ingrandire la mia casa?

Se pensiamo alla parola “estensione” la prima cosa che ci viene in mente è la veranda. Questa struttura costituisce il perfetto prolungamento della villa che la ospita a lato. Bella all’esterno e accogliente all’interno, si rivela un ambiente di transizione fondamentale. L’esposizione permette a questa estensione di essere utilizzata tutto l’anno. Per filtrare luce e per diminuire il calore accumulato sono state istallate delle tende motorizzate sopra le coperture vetrate. La funzione della veranda? Un’elegante sala da pranzo. Se siete interessati ad altri progetti per la veranda, scoprite le nostre idee.