Staccionate, muretti e siepi: 8 modi per confinare una proprietà

Il metodo classico per chiudere lo spazio verde è la recinzione in ferro. Non aggredisce la visuale, è resistente e difficile da scavalcare, tuttavia, la maggior parte di questo tipo di chiusure, non offre una grande privacy considerato che le sbarre sono distanziate tra loro. Oltre alla staccionata, sicuramente dovrete creare a ridosso di quest'ultima, un'aiuola che corre lungo tutto il perimetro, piantando arbusti abbastanza alti da coprire la visuale ad occhi indiscreti.