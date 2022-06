6 passi per trovare la casa che fa davvero per te

Dove cercare la nostra casa? Anche per rispondere a questa domanda dovremo giocare d’immaginazione e fare un salto nel futuro, provando a pensare a come potrà essere la gestione della nostra quotidianità in una zona piuttosto che in un’altra. Se per esempio amiamo la natura e sogniamo di trasferirci a vivere in campagna, dovremo capire se questa scelta sia effettivamente compatibile con il nostro stile di vita e con le nostre esigenze lavorative: abitare nel verde potrebbe significare infatti dover percorrere ogni giorno un lungo percorso per raggiungere il posto di lavoro e quindi, nel caso avessimo dei figli, poter contare su una persona che possa occuparsi di loro mentre noi siamo ancora in viaggio verso casa.

Un consiglio: stendiamo un elenco dei pro e dei contro di ogni zona in cui pensiamo di poterci trasferire, considerando per ciascuna quali effetti comporterebbe per la nostra vita quotidiana. In questo modo potremo facilmente individuare le soluzioni più adatte alle nostre reali necessità.