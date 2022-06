Tutto in poco spazio: un trilocale per due

La difficoltà nella progettazione della camera da letto è stata la sua forma quasi triangolare. Ogni angolo è stato pensato per poter essere sfruttato il più possibile, sfruttando soprattutto le altezze. Gli armadi, infatti si sviluppano prevalentemente in verticale, come ad esempio quello a ponte che potete vedere sulla destra della fotografia. Gli unici due elementi che non si sviluppano in modo verticale sono la scarpiera, ricavata da un vecchio camino e una cassettiera triangolare che ha anche la funzione di porta TV.