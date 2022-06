La casa che voleva parlare moderno

Il progetto di oggi e` a cura di Studio Thesia e ci porta in Emilia Romagna, per la precisione nella piccola città di Ferrara. Ci troviamo di fronte ad un edificio risalente ai primi anni del '900 e recentemente acquistato da una giovane coppia con figlio piccolo. La casa è più o meno quella che tutti vorremmo: villetta indipendente con un giardino non troppo grande (250mq) ma abbastanza ampio per permettere al bimbo di giocare all'aria aperta durante la stagione calda. Il problema principale dell'abitazione però, era la disposizione degli spazi, rimasta sempre la stessa dagli anni '30 a questa parte, la famiglia desiderava quindi che qualcosa cambiasse all'interno delle mura, che la zona living fosse più grande, così come il resto degli spazi…