Una cucina in bianco e nero? Perché no!

Bianco o nero? Entrambi! Certo perché se in soggiorno o in camera da letto arredare con queste due cromie può risultare un po' freddo, in cucina avrà un effetto completamente diverso. Elegante prima di tutto, ma anche molto moderna, la cucina in bianco e nero potrebbe essere una soluzione che mette d'accordo tutti i membri della famiglia. Oggi abbiamo scelto per voi 5 esempi di cucine in bianco e nero che vi aiuteranno a capire se è un accostamento che fa per voi o se preferite concentrarvi su un colore solo…