Upcycling: le ultime tendenze

Il mobile non è danneggiato, ma semplicemente il colore e il design non si abbinano allo stile di casa? Ripitturandolo per intero, o solo in parte si noterà come l'oggetto per quanto non cambi nella forma, si trasformi totalmente nell'aspetto. Questo lo potete fare con tutti i complementi d'arredo, dal letto al tavolo della cucina. Ad esempio, avete cambiato completamente il volto della vostra casa di città e ora vi ritrovate con due letti singoli in legno che non sapete proprio dove mettere? Avete mai pensato a farli dipingere in blu e trasferirli nella casa al mare?