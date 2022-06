Un appartamento tra fiori e farfalle

Oggi ci occuperemo di un progetto che con poco ha rivoluzionato un appartamento particolare. Ci troviamo a Torino, in un locale caratterizzato dallo stile barocco juvarriano che in questo caso è stato valorizzato in chiave contemporanea. L’alloggio ha visto all'opera l'Arch.Paola Boati con un intervento di ristrutturazione, di interior design e di home staging che vedremo nel dettaglio. Anche se l’appartamento era in buone condizioni, si è deciso di operare un cambiamento sostanziale con arredi e mobili dal design moderno per ottenere un mix di stili ben preciso