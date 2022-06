Soluzioni creative per l'illuminazione

Vi è mai capitato di essere invitati a cena a casa di amici e poi di tornare nella stessa casa, magari il giorno dopo, di mattina ad esempio? Bene, quante volte abbiamo pensato che fosse un posto totalmente diverso! Questo semplicemente perché la luce è un fattore determinante per quanto riguarda la percezione di un ambiente. La piccola regola vale ovviamente per il giorno e per la notte, ed anche per la luce artificiale all'interno degli spazi architettonici. I quesiti relativi al cosa utilizzare, in che posizione e con che intensità fanno parte del gioco dell'arredare con la luce. Oggi però parleremo di un'illuminazione particolarmente affascinante in quanto vero oggetto materiale di una maestria ai confini tra l'artigianato e l'opera d'arte. In quelle occasioni dove saremo noi i padroni di casa, i nostri ospiti potranno alzare lo sguardo e lasciarsi andare alle esclamazioni entusiastiche.

Se pensate che la creatività possa trovarsi solo in combinazioni di arredi particolari o solo con l'utilizzo di colori accesi per le pareti, siete fuori strada o perlomeno state sottovalutando la possibilità di illuminare con fantasia: creature luminose prendono forma dalle mani dei nostri esperti, per vivere ogniqualvolta l'interruttore verrà spinto sul tasto on!