Appartamento di 130 mq ricco di Mistero e Fascino

Spostandoci verso la zona delle scale, ritroviamo le stesse linee luminose, questa volta ricavate direttamente nel soffitto. Anche la struttura delle scale in sé merita un attimo di attenzione in più. I gradini sono stati infatti realizzati con sottili piastre in ferro aggettanti dalla parete, sulla quale hanno ancora maggior risalto grazie a un lucernario aperto lungo tutta la scalinata. In questo modo si è guadagnata una dose di luce extra per il grande soggiorno, una zona importantissima della casa sulla quale avremo a breve una panoramica completa.