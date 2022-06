​Come organizzare un meraviglioso banchetto di Natale

Anche in questo caso, non esitate a mettere in tavola portata buona, quella che non utilizzate nel corso del resto dell'anno. Inutile continuare a conservarla nella credenza. Prendete i vostri piatti migliori e fateli troneggiare sulla vostra tavola natalizia. Tra le parole dei vostri cari partecipanti al banchetto e il calore umano generale, i vostri piatti saranno così all'altezza delle vostre squisite pietanze per la cui preparazione avete impiegato molto tempo e lavoro.

Nell'immagine che vi proponiamo potete vedere una collezione per la tavola (Lys) di una grande semplicità, dal design estremamente lineare e sobrio ma di grande effetto. I piatti di cui è composta la collezione sono realizzati in finissima porcellana bone china perfetta per le grandi occasioni. Il decoro dorato rende questa collezione non adatta all’uso in microonde e in forno. Il disegno di Lys si ispira ai raggi di sole e di luna che si riflettono sulla neve, creando meravigliosi effetti scintillanti e luminosi. Come sempre, le candele sulla tavola saranno imprescindibili e valorizzeranno ulteriormente la vostra speciale portata conferendole una luce tutta particolare.