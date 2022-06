Da film horror a loft incredibile

Prima di affrontare questo progetto dobbiamo ritornare indietro nel tempo. La fantastica trasformazione che andremo ad osservare nel dettaglio ha visto come oggetto dell’intervento un opificio costruito tra il 1941 e il 1942. La costruzione nel tempo non ha subito nessun intervento radicale. Dopo la guerra, l’opificio è stato in attività tra alti e bassi fino al 1993, anno della sua chiusura definitiva. La storia è dunque protagonista in questo lavoro realizzato dallo Studio Artifex e non solo, si fa addirittura portatrice di qualcosa di nuovo… andiamo a vedere cosa!