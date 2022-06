5 idee per creare un'area barbecue in giardino

Possiamo dichiarare ufficialmente aperta la stagione delle grigliate e, soprattutto per quelli di noi che non andranno in ferie, possedere uno spazio verde in casa è come una cura ricostituente al pensiero che quest'anno mare, spiaggia e relax non faranno parte della nostra estate. Cosa si può fare quindi per cercare di non pensare troppo a tutti coloro che andranno in vacanza mentre noi rimaniamo in città? Sicuramente organizzare una o più grigliate in giardino finché i nostri amici non saranno partiti e, a quel punto, organizzarne altre con quelli ai quali tocca il nostro stesso destino. Oggi abbiamo quindi scelto per voi 5 tipologie di zona barbecue per tutti i gusti, pronti a decidere quale fa al caso vostro?