Come progettare un giardino con patio: 4 ispirazioni italiane

Iniziamo il nostro piccolo viaggio per l'Italia, un viaggio che ci porterà a scoprire le declinazioni più interessanti e moderne del concetto di patio. La nostra prima tappa è Venezia, nel meraviglioso cortile di un B&b, uno spazio pensato per permettere agli ospiti di mangiare all'aperto. Come vediamo si tratta di uno spazio protetto e riservato, con i muri in mattoncini a vista che creano una piacevole ombra, l'habitat ideale per le azalee, i rododendri e le camelie delle aiuole. Eppure tutto questo all'inizio aveva un aspetto molto diverso: un prato vecchio fangoso dove l'erba cresceva disordinata e rada, ora invece sostituito da una pavimentazione che richiama i materiali usati per le mura.