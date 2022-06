Piccoli rimedi per migliorare la qualitá della vita

Il progetto di oggi ci mostra come, mettendo semplicemente in ordine un'abitazione, questa cambi completamente look. Per farvi vedere con occhio cosa significa quello che abbiamo appena detto, vi portiamo dentro ad una casa il cui arredo è semplice, ma molto curato e la scelta di utilizzare colori chiari, drappeggi dallo stile romantico e mobili che mescolano il classico, il moderno e il vintage dona un tocco leggero a tutto l'ambiente. Senza dilungarci oltre, andiamo a sbirciare in questo appartamento dalla metratura non generosissima, ma che possiede comunque grandi spazi nei quali potersi muovere…