Il fienile che vuole vivere in città

Il progetto di oggi è veramente speciale, non solo all'esterno, ma anche al suo interno dove certi particolari gli danno un tocco davvero originale. Ci troviamo in provincia di Pisa per osservare questo splendido lavoro curato dagli architetti dello studio LDA.IMDA. Il fabbricato sembra risalga ad un periodo antecedente il 1940 e come altre costruzioni rurali della zona apparteneva all’ampia proprietà dei Conti Colloredo, originari del Veneto ma già proprietari di ampi latifondi in molte zone dell’Italia centrale. Fatta questa piccola introduzione non possiamo che entrare nel vivo del progetto guardandone le 5 fotografie scelte apposta per voi…