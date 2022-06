La Cabina Armadio: un Lusso Possibile!

Un'altra interessante ispirazione per la vostra nuova cabina armadio potrebbe essere il progetto qui nell'immagine. In questo loft è stato costruito un soppalco che utilizza le grandi altezze dei soffitti,ospitando in assetto open space sia la zona notte che lo spogliatoio. Come vediamo qui, sono le pareti stesse a fungere da cabina armadio, semplicemente attrezzate con dei ripiani in legno: un'idea davvero alla portata di tutti, non trovate anche voi?