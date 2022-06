6 fantastiche piscine per sognare

Piscina per tutti! Sarebbe un sogno avere una legge che ci obblighi ad avere una piscina in ogni villa o condominio italiano, da sfruttare anche solo 2 settimane all’anno per rinfrescare corpo e pensieri. E a voi come piacerebbe? Rettangolare, rotonda o quadrata? Oggi abbiamo deciso di regalarvi un paio di minuti di pausa dal lavoro, dai servizi di casa o dallo studio per viaggiare un po’ con l’immaginazione tra questi fantastici progetti più che reali: le immagini che seguono riguardano 6 piscine spettacolari che si confrontano con il paesaggio circostante. Iniziamo!