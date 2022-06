Un villino con qualcosa da insegnarvi

È il momento di tornare sui banchi di scuola: non si finisce mai di imparare! Oggi vogliamo portare alla vostra attenzione un progetto che mette in campo alcune soluzioni ideali per tutti quelli che sono in cerca di uno spazio più moderno, magari di un open space.

Nella zona periferica a Nord di Roma, un villino famigliare ci ha ispirati a darvi qualche idea in più su come distribuire e utilizzare al meglio lo spazio in casa. Questa ristrutturazione ha previsto infatti il ripensamento di tre piani, piccoli e frammentanti dell'assegnazione degli usi da destinare a ogni ambiente. Il risultato finale dei lavori ha prodotto una decisa separazione tra la zona pubblica e quella privata della casa ma creando nel contempo spazi più aperti e fluidi. Vediamo come!

Il progetto è stato ideato dall’Arch. Massimiliano Aguilera.