Come Arredare una Cucina Piccola: Idee per Spazi Stretti

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di alcune soluzioni utili ad arredare in modo funzionale una cucina piccola. I volumi limitati a disposizione devono essere considerati come uno stimolo, e non solo come una limitazione, una cornice in cui provare a portare creatività e combinazioni intelligenti.

L'obiettivo è quello di sfruttare in maniera ottimale lo spazio, utilizzando tutte le superfici e gli angoli, senza che l'ambiente risulti ingombro e sovraccarico oppure spoglio e disadorno. Sarà importante, come vedremo, sfruttare al meglio i colori e i materiali, le superfici verticali e le caratteristiche di uno stile come quello minimalista.

Per creare una cucina raccolta ma confortevole, organizzata in maniera efficiente quanto gradevole, sfruttando complementi di arredo multifunzionali e gli spazi limitati in modo creativo e intelligente.

Vediamo insieme come.