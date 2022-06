Come ti illumino casa: 6 fantastiche idee per renderla speciale!

La disposizione delle sorgenti di luce è il segreto per creare un'illuminazione ideale. L'obiettivo da raggiungere dovrebbe essere quello di creare una disposizione il più possibile equilibrata e armonica, che permetta una propagazione diffusa ed efficace della luce in tutto l'ambiente, in modo da creare un'alternanza appropriata all'ambiente, tra luci zenitali, lampadari a sospensione, lampade e fari.

Diventa per questo importante individuare le aree su cui dirigere in modo mirato i fasci luminosi in modo da creare, nel quadro generale, delle isole ben individuate e precise. Queste aree possono essere costituite, per esempio, dai piani di lavoro come quelli della cucina o delle scrivanie, ma anche, come vediamo nell'immagine, le pareti su cui sono presenti mensole e ripiani o gli spazi in cui sono sono disposti i divani e le poltrone.