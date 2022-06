7 Cose Fondamentali da Sapere Prima di Acquistare una Casa

Valutare i costi, naturalmente, è operazione primaria. Le variabili in questo caso sono tante e attengono a una sfera personale che riguarda la propria situazione economica e le proprie disponibilità, e a una sfera che è quella determinata dai prezzi di mercato della città o della zona in cui si decide di acquistare. Prezzi che possono naturalmente variare in maniera anche molto sensibile.

Può essere utile però ricordare qui, che in sede di valutazione molti dimenticano che al prezzo della casa da acquistare andrà aggiunto un 10%. Infatti, oltre all'IVA , nel caso la casa sia completamente nuova, o all'imposta di registro, per una casa già esistente, si aggiungeranno le spese catastali. E non bisogna dimenticare i costi di una possibile caparra: un costo che verrà recuperato, ma da tenere in considerazione nel momento della scelta.

Sarà bene, in generale, seguire un autorevole consiglio. La Banca d'Italia ricorda di stare attenti a non superare la quota del 35-40% dei propri redditi per i debiti da contrarre, considerando nel computo anche l'eventuale mutuo da richiedere per l'acquisto della casa.