Come aprire la cucina all'esterno: 6 idee per renderla unica!

I modi per inserire le piante all'interno della cucina sono infiniti. Le esigenze spaziali possono essere sfruttate con creatività e in maniera originale in molti modi. La scelta delle piante, poi, dipende da altrettanto molteplici varianti, che vanno dalla luce disponibile sino al gusto personale. Nell'immagine che vediamo, l'inserimento delle piante è stato attuato in modo non convenzionale: due grandi vasi si ritrovano a fluttuare nello spazio della cucina, agganciati al soffitto. Il verde intenso delle piante, così, si trova a interagire con i colori tenui e neutri delle pareti in modo libero, creando una relazione aerea e leggera tra la cucina e lo spazio naturale esterno.