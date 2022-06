7 grandi idee per rendere il soggiorno accogliente

Personalizzare il soggiorno il più possibile è un sistema per renderlo accogliente, innanzitutto per chi lo abita, ma anche per chi verrà ospitato. Per farlo è certamente importante scegliere con cura i mobili, ma una particolare attenzione dovrà essere dedicata alle decorazioni, che rappresentano l'occasione per inserire dei tocchi del tutto personali nell'ambiente. Una particolare attenzione andrà prestata ai quadri da esporre sulle pareti, facendo in modo che abbiano il giusto risalto, accompagnandoli con la giusta illuminazione.

Circondarsi di oggetti cari, ma senza esagerare: lo spazio non deve risultare ingombro, ma fluido. Importante è scegliere bene i complementi su cui esporli: nell'immagine vediamo come una cassettiera colorata possa in modo semplice e naturale, se inserita in un contesto dominato dai toni chiari, catturare l'attenzione e farsi spazio ideale da esposizione.