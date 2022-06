Le 7 Mosse Vincenti per Rendere una Stanza Più Luminosa​

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di alcuni accorgimenti che permetteranno di rendere una stanza più luminosa. Per farlo sarà necessario innanzitutto valutare la tipologia di stanza, l'uso a cui è destinata, la presenza e disposizione delle fonti di luce naturale, come finestre e vetrate, la struttura architettonica generale dello spazio scelto.

Un fatto da tenere sempre ben presente è la complementarità di luce e colori come fattori determinanti nel definire la luminosità di una stanza. Lo sfruttamento delle luci naturali e di quelle artificiali, la disposizione di finestre e lampadari, fari e lampade, dovrà essere studiata e coordinata con la scelta delle tonalità di colore delle pareti e dei mobili.

Come vedremo, attraverso una serie di accorgimenti sarà possibile sfruttare la combinazione di luce e colori, così come i soffitti, le pareti, le finestre interne, le superfici lucide, per rendere le stanze, dalla cucina al soggiorno, dal bagno alla camera da letto, più luminose e quindi più confortevoli e vivibili.

Seguiteci.