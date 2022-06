Come mettere in risalto i materiali in casa!

Mettere in primo piano i materiali significa stabilire atmosfera e carattere della casa attraverso il disvelamento di superfici e strutture che di solito restano nascoste. In questo modo, come vedremo in questo Libro delle Idee, l'arredamento degli interni viene collegato in maniera organica con la struttura generale della casa.

I materiali possono diventare protagonisti in molti modi. Il legno, per esempio, può essere usato sia per le strutture portanti che per le decorazioni. Dal soffitto alle pareti, in travi a vista e tavoli, il legno al naturale arricchisce la casa con la ricchezza delle sue naturali venature e infinità di sfumature.

Ma i materiali da sfruttare per dare carattere alla casa sono tanti. Pareti di mattoni e pietra a vista possono diventare il fulcro del soggiorno, emergere nella loro naturale ricchezza, di matericità e tessiture, di motivi e forme, a dare un tocco unico alla sala da pranzo. Un modo per scaldare l'atmosfera della casa e creare ambienti mai banali, ricchi di carattere, sempre nuovi nella bellezza delle imperfezioni e dei toni mutevoli.

E allora esploriamo insieme le possibilità offerte dai materiali di dare un carattere sempre nuovo agli ambienti della casa.