8 idee per creare un piccolo spogliatoio

Spesso capita che alcuni spazi della casa non trovino un preciso utilizzo. Che si tratti di un sottotetto o un sottoscala, ma anche di vani che per la loro disposizione, o perché limitati in termini di volume, oppure perché di accesso non semplice, non trovano una loro precisa identità. In questo Libro delle Idee vedremo come sia possibile dare una funzionalità a molti di questi spazi, trasformandoli in piccoli spogliatoi. Vani inutilizzati o troppo piccoli per essere una stanza, o ancora spazi di passaggio che collegano ambienti diversi, così come il sottotetto di un mansarda o una semplice parete, possono essere attrezzati con scaffalature, ripiani, appendi abiti e diventare così un piccolo spogliatoio comodo e funzionale. Una soluzione che permette di rendere organica e funzionale la disposizione della casa. Ma anche un modo per ritagliarsi uno spazio intimo e riservato, uno spazio rilassante in cui dedicare del tempo a sé stessi.