6 idee per fare la cucina più grande!

In questo Libro delle Idee ci occuperemo di alcuni accorgimenti utili a far sembrare la cucina più grande. Inizieremo in particolare dagli effetti generati da un uso attento della luce: una buona disposizione dell'arredamento rispetto alle luci, e in particolare la valorizzazione di quella naturale proveniente dalle finestre, può avere grandi effetti sulla percezione dei rapporti spaziali. Altro aspetto molto importante riguarda la scelta dei colori da utilizzare sulle pareti e in particolare sul pavimento. Enfatizzare la luminosità attraverso colori tenui, che favoriscano una diffusione morbida e uniforme, è un sistema naturale per allargare i confini della cucina.

Come vedremo, anche una scelta accorta dei pavimenti permette ottimi risultati. Altri accorgimenti per rendere più ampio lo spazio della vostra cucina riguardano l'ottimizzazione dello sfruttamento dei volumi a disposizione. In questo senso diventa importante curare l'utilizzo delle superfici verticali, un modo per utilizzare tutti i volumi a disposizione in modo intelligente, favorendo l'ariosità e l'accessibilità della cucina, moltiplicando allo stesso tempo le aree dedicate a ripiani e ante e quindi la capacità di immagazzinare e riporre.