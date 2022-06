6 spunti per creare una camera da letto rustica da favola!

L'ambientazione prima di tutto: poter disporre di uno spazio mansardato in cui dar vita alla propria camera da letto rustica è un piacevole plus,da sfruttare in caso se ne abbia l'occasione o tenere a mente per una futura progettazione. Le travi in legno della struttura, già da sole, provvederanno a garantire charme alla camera, complici anche l'illuminazione posizionata oculatamente nei punti giusti e le spiovenze asimmetriche, proprie della soffitta. Secondo, ma non per importanza, il pavimento a parquet massello, ancora meglio se in rovere naturale, è un altro portatore sano di stilemi rustici, sopra cui troveranno posto il letto e altri mobili. Cassapanca e arredi di varia natura, in legno lasciato naturale o trattato saranno la scelta ottimale per dar forma alla camera da letto rustica dei vostri sogni, senza far eccezione nemmeno per i tessuti, dal tartan al macramè, dalla lana tricot da sfoderare nei contesti territoriali a clima più rigido, ai cotoni spessi in fantasia tapestry rubata alle tendenze moda.