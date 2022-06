Il vetro per una casa trasparente

Esistono dei materiali ideali per ogni stile d’architettura d’interni, questo è certo. La pietra per uno stile più rustico, il legno sicuramente molto vicino allo stile scandinavo, ma che materiali per un appartamento moderno? Oggi andremo a far visita ad un’abitazione che si trova in provincia di Pavia e che fa un uso pregevole del vetro. Questo elemento è forse uno dei simboli della modernità viste le sue proprietà: resistente e trasparente, è in grado di dividere gli spazi senza per questo rinunciare alla luminosità. L’oggetto dell’articolo è una ristrutturazione di un edificio indipendente disposto su 3 livelli di cui uno interrato e 2 fuori terra. I lavori sono stati condotti da Area.22f.