Quali materiali di rivestimento scegliere per il mio bagno?

Accessorio importante e non secondario per definire la nostra sala da bagno è il tappeto. Tale elemento deve essere in sintonia con l'arredamento presente e deve essere proporzionato allo spazio a disposizione. Se l'ambiente è limitato meglio optare per un tappeto che non ricopra l'intera superficie ma che serva anzi a delinearla meglio, non venendo comunque meno alla sua funzione principale, ossia proteggere il pavimento da schizzi d'acqua e assicurare una pulizia maggiore. Per quanto riguarda i materiali di composizione del tappeto è preferibile scegliere la spugna o la microfibra per la parte superiore, morbide al tatto, che garantiscono un rapido assorbimento dell'acqua e una veloce asciugatura, e per la parte inferiore sottostante la gomma, aderente al pavimento, che permette di non scivolare anche se bagnati.