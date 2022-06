7 mosse per regalare profondità alla tua casa con il colore

Mai sottovalutare l'intensità dei colori. Talvolta può infatti succedere che un lato della stanza appaia troppo scuro e quindi risulti pesante, mentre quello opposto, contraddistinto da tonalità più leggere, tenda a sparire dalla vista. Il segreto per non sbagliare è ricordarsi di riproporre in casa nostra le gradazioni presenti in natura. Utilizzeremo perciò la gradazione più scura per il pavimento, corrispondente alla terra, mentre dipingeremo le pareti con gradazioni intermedie, per simulare alberi e montagne.

Infine, con le gradazioni chiare, daremo al soffitto l'aspetto del cielo, come vediamo in questo affascinante esempio proposto da ARCHBCTUDIO. Un consiglio: il verde è il colore della freschezza e dell'equilibrio e proprio per questo è la soluzione ideale per dare vita ad ambienti che evocano la serena tranquillità natura.