5 idee per la veranda e il terrazzo

Il terrazzo può diventare il nostro ambiente preferito prima delle meritate vacanze! In questo esempio non solo si è allestito un vero e proprio solarium, ma anche un giardino perfettamente curato. L’idea di Esternidautore è stata quella di trasformare questo spazio in un luogo luminoso di giorno ed elegante di sera. Il cuore del progetto riguarda il melograno al centro di due aiuole quadrate le cui sporgenze formano una panca. Le sorprese non finiscono qui in quanto dall’aiuola interna è state progettata una vasca che si riempie d’acqua per un effetto scenico che lascia senza fiato.