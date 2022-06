Una casa che cresce

Un soggiorno piccolo e buio per una famiglia con bambini: non suona molto bene, vero?

Decisamente no, ed è così che è nato il progetto di una grande estensione della zona giorno, 46 mq in più per la casa che stiamo per presentarvi. Gli esperti hanno dato vita ad un'estensione di legno facilmente assemblabile, che ha dato la possibilità di guadagnare metrature senza ricorrere a calce e mattoni. Liberandosi completamente dal carattere tradizionale dell'abitazione esistente, il progetto ha dunque reinventato lo spazio mozzafiato che state per scoprire in queste immagini.